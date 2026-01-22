A Milano, i musei aprono le loro porte alla città, portando in strada esposizioni temporanee e installazioni. Questa iniziativa coinvolge anche archivi e fondazioni, spesso chiusi al pubblico, offrendo un’opportunità unica di scoprire il patrimonio culturale in spazi pubblici. Un’occasione per avvicinare l’arte e la storia alla comunità in modo nuovo e accessibile.

I musei di Milano si mettono in vetrina, e lo fanno in tanti, inclusi gli archivi e le fondazioni solitamente non aperte al pubblico. È denso il programma di questa decima edizione di Milano MuseoCity, la manifestazione promossa dal comune con l'Associazione MuseoCity ETS dedicata alla valorizzazione del patrimonio museale della città. MuseoCity si espande: inizia prima del solito, il 6 febbraio, in felice coincidenza con l'opening dei Giochi Invernali, e si allarga nel numero dei partecipanti: 154 in questa edizione, di cui una quarantina al loro debutto. Si comincia con «Musei in vetrina», un progetto che promuove installazioni nelle vetrine e negli spazi su strada di diversi musei e archivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I musei si mettono in mostra ed espongono negli spazi in strada

Leggi anche: Magenta, alloggi dedicati a famiglie fragili negli spazi degli ex magazzini Strada: "Un accompagnamento all’autonomia”

Leggi anche: Piatti di anime e manga si mettono in mostra

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Musei e legalità: l’Università di Padova lancia un podcast sull’autenticità dell’arte; Il museo che risuona: dialoghi sonori tra arte, spazio e tempo a Palazzo Fabroni; UNAROMA si aggiunge al calendario delle mostre che mettono in scena il pluralismo senza praticarlo; Mostre imperdibili nei musei nel 2026: gli appuntamenti da non perdere.

I musei di Milano si uniscono nella grande mostra sui maestri della Metafisica (e i loro epigoni)L’esposizione tra Palazzo Reale, Museo del Novecento Gallerie d’Italia e Grande Brera e apre a partire dal 28 gennaio 2025 ... artribune.com

I musei digitali conquistano tutti, anche gli over 60Una ricerca su 20 musei italiani rivela che la qualità dell’esperienza digitale è decisiva per coinvolgere il pubblico e favorire l’apprendimento. ilsole24ore.com

Questa mattina nel Salone da Ballo di Ca' Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano è stato presentato il programma 2026 di Fondazione Musei Civici Venezia. Il Museo Correr ospiterà due mostre che mettono in dialogo antico e contemporaneo: “Bizhan - facebook.com facebook