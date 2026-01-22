Questa mattina si è svolta una giornata di confronto dedicata alla formazione universitaria per le professioni sanitarie della riabilitazione, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con l’Ordine dei Fisioterapisti e la FNOFI. I ministri Tajani e Bernini hanno sottolineato il ruolo dei fisioterapisti come “compagni di viaggio e di libertà”, evidenziando l’importanza di rafforzare la presenza di professionisti qualificati nel settore pubblico.

Servadio (OFI Lazio): “Servono più professionisti nel pubblico”. Si è svolta questa mattina la giornata dal titolo ‘La formazione universitaria per le professioni sanitarie della riabilitazione: prospettive, criticità e fabbisogni del sistema sanitario’, promossa dall’assessorato all’Università, Ricerca e Diritto allo studio della Regione Lazio, guidato dall’ assessora Claudia Reggimenti, con la collaborazione di OFI Lazio – Ordine dei Fisioterapisti del Lazio e della FNOFI – Federazione Nazionale Ordini dei Fisioterapisti. All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, rettori delle università del territorio, professionisti sanitari e numerosi studenti, protagonisti di una giornata caratterizzata da ampia partecipazione e confronto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - I ministri Tajani e Bernini ai fisioterapisti: “Compagni di viaggio e di libertà”

