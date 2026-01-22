La Professional Tennis Players’ Association ha proposto una nuova formula per il circuito, con 16 tornei principali e un montepremi garantito di un milione di euro per i migliori 100 giocatori. Questa iniziativa, co-fondata da Novak Djokovic e recentemente rivista dal campione stesso, mira a offrire un’alternativa competitiva e sostenibile nel panorama tennistico internazionale, introducendo un modello differente rispetto alle tradizionali strutture del circuito.

La Professional Tennis Players’ Association, il sindacato d’opposizione dei giocatori di tennis co-fondato cinque anni fa da Novak Djokovic (e da cui lui si è recentemente sfilato), “ha proposto una nuova sfida al mondo del tennis, in stile LIV Golf”, scrive il Telegraph. La superlega del Tennis è possibile? I dettagli. In un documento visionato dal giornale inglese la Ptpa ha lanciato “un sistema a tre livelli, con al vertice un “Pinnacle Tour”. I migliori giocatori parteciperanno a soli 16 eventi a stagione. I montepremi aumenteranno del 50% nel primo anno. Parità di retribuzione tra uomini e donne entro il terzo anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I migliori giocatori in 16 tornei, e un milione garantito ai top 100: ecco come sarebbe la superlega del tennis

