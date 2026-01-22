i film della settimana scelti da internazionale

Questa settimana, Internazionale presenta una selezione di film da tutto il mondo, tra cui Sentimental Value di Joachim Trier e Mercy di Timur Bekmambambetov. Le recensioni della stampa internazionale offrono un’analisi approfondita di ciascuna pellicola, offrendo uno sguardo critico e obiettivo sulle novità cinematografiche in uscita. Scopri le recensioni e i commenti sui film da non perdere questa settimana.

Alla numerosa squadra degli antieroi truffatori del cinema statunitense – dal Frank Abagnale Jr. di Prova a prendermi all’Howard Ratner di Diamanti grezzi, passando per Barry Lyndon – si unisce un nuovo stupefacente campione. Ma con la sua sfacciataggine nervosa e una sicurezza nei suoi mezzi quasi patologica, Marty Mauser, interpretato da Timothée Chalamet, ha qualcosa che manca a quasi tutti gli altri: un vero talento. Nel film di Josh Safdie, a metà tra un film sportivo e un poliziesco, Marty è un giocatore di ping pong, povero ma dotato che arriva a un passo dal conquistare tutto. Secondo le regole del suo mondo spietato, è un perdente che vive a un passo dalla gloria. 🔗 Leggi su Internazionale.it

