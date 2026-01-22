L’Italia conserva numerose statue e memoriali dedicati a figure del passato fascista. La questione se sia opportuno rimuoverle o mantenerle è oggetto di dibattito pubblico e storico. Questo videoreportage esplora le diverse opinioni e i motivi che spingono alla conservazione o alla rimozione di queste testimonianze, offrendo uno sguardo equilibrato sulla complessa relazione tra memoria storica e identità nazionale.

L'Italia è piena di statue di fascisti: è giusto abbatterle?, è la domanda di un videoreportage che gira in Rete. E la risposta potrebbe essere: Se è per questo è piena pure di giornalisti incapaci: è giusto dargli retta? E insomma ieri, per autolesionismo professionale, ci siamo visti il servizio. Saverio Tommasi che riprende un libro di Tomaso Montanari, su Fanpage. Un triplete da brividi. E comunque. Ecco qui Saverio Tommasi un Paolo Berizzi che non ce l'ha fatta, ed è tutto dire che guidato da un pamphlet di Montanari vecchio di due anni (certi giornalisti sono sempre in ritardo.), gira l'Italia chiedendosi se è giusto continuare a ospitare certe statue, partendo da Montanelli, «acquirente di bambine» (ma la storia della sposa bambina è solo la boutade di uno spaccone) per arrivare alla statua dei Quattro mori di Ferdinando I a Livorno, scambiando per un monumento a uno schiavista quello che invece è un monumento a un liberatore: i quattro neri che il re tiene in catene sono pirati saraceni catturati mentre, nel '500, razziavano le coste toscane per rapire uomini e donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I fascisti della Storia

