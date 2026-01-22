I dati Ismea sull’agroalimentare confermano la forza del comparto Lollobrigida | Pilastro fondamentale dell’economia nazionale

I dati Ismea sull’agroalimentare evidenziano la solidità del settore in Italia. Secondo il report AgriMercati, le politiche del governo Meloni stanno contribuendo a rafforzare il comparto, che rappresenta un elemento chiave dell’economia nazionale. Questi risultati confermano l’importanza di strategie mirate per sostenere lo sviluppo sostenibile e la competitività dell’agricoltura italiana.

“I dati del report AgriMercati di Ismea, dimostrano chiaramente che le politiche del governo Meloni stanno sortendo i propri effetti: le strategie messe in campo per sostenere l’agricoltura italiana si stanno rivelando efficaci e producono risultati concreti per la nostra Nazione”. A dirlo è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “L’agroalimentare italiano è un pilastro fondamentale dell’economia nazionale, con risultati positivi su tutti i fronti”. “Nei primi undici mesi del 2025 – ha sottolineato il ministro – le esportazioni agroalimentari sono cresciute del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sfiorando i 67 miliardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

