I danni del ciclone Harry il ministro Musumeci a Santa Teresa Riva | linea ferroviaria saltata come nel 1933

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con la linea ferroviaria nel Messinese interrotta, come accadde nel 1933. Oggi, il ministro Musumeci e il capo della Protezione civile Ciciliano si recheranno a Santa Teresa Riva per un sopralluogo, valutando i danni e le esigenze di intervento. La visita ufficiale mira a monitorare la situazione e coordinare le operazioni di ripristino.

Arrivano i primi esponenti del governo sui luoghi del disastro. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano sarà nel pomeriggio nel Messinese per un sopralluogo con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Alle 15 la visita a Santa Teresa Riva, uno dei comuni colpiti dalla furia delle mareggiate. Intanto si lavora pure di notte nelle cittadine per rimuovere i detriti e ripulire innanzitutto le strade dove l'acqua ha tranciato i sottoservizi. Le abitazioni a ridosso del mare quelle con maggiori disagi da Scaletta a Giardini Naxos perché ancora prive di acqua e luce. "Siamo sul nostro lungomare o meglio su quello che è rimasto del lungomare - ha detto ieri sera in una diretta Facebook il sindaco di Santa Teresa Riva Danilo Lo Giudice - i tecnici di Enel stanno predisponendo il gruppo elettrogeno che dovrebbe riuscire ad alimentare una vasta zona.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il ciclone Harry devasta il Messinese: voragine si apre sul lungomare di Santa Teresa di Riva – VideoIl passaggio del ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Messinese, con una voragine aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva.

Maltempo, nel messinese crolla tratto del lungo mare di Santa Teresa di RivaA causa di una violenta mareggiata, nel comune di Santa Teresa di Riva è venuto alla luce un crollo di un ampio tratto del lungomare nella zona sud.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maltempo in Sicilia, i danni del ciclone Harry, da Catania a Messina. FOTO; E’ un bollettino di guerra: i danni del Ciclone Harry in Sicilia tra mareggiate e devastazioni; Ciclone Harry, i danni da Catania a Palermo; Il ciclone Harry raggiunge la massima intensità: i danni del maltempo estremo in Calabria, Sicilia e Sardegna.

I danni del ciclone Harry a Palermo, devastato il porticciolo dell’Arenella CLICCA PER IL VIDEOE' stata una lunga notte per i pescatori del porticciolo dell'Arenella di Palermo. Il ciclone Harry, qui, ha colpito duro. Le immagini ... ilsicilia.it

Foto e video dei danni causati dal ciclone in Sicilia, Calabria e SardegnaSoprattutto nella zona di Catania e Catanzaro le mareggiate provocate dal ciclone hanno creato onde alte e molto intense che si sono abbattute sulla costa invadendo le strade delle città, ... ilpost.it

Buonasera, sono di Messina e, a margine dei danni causati dal ciclone Harry, ho avuto un contenzioso verbale con un assicuratore che affermava che le polizze assicurative obbligatorie, da stipulare contro gli eventi catastrofali, non coprivano tali danni. Allora - facebook.com facebook

Foto e video dei danni causati dal ciclone in Sicilia, Calabria e Sardegna x.com