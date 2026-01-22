I CSI si riuniscono e annunciano i concerti della band nel 2026 | quando e come acquistare i biglietti
I CSI annunciano ufficialmente il loro ritorno e i concerti in Italia nel 2026, previsti tra agosto e settembre. In questa occasione, i fan potranno acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali. Di seguito, tutte le informazioni utili su date, modalità di vendita e dettagli dell'evento, per chi desidera partecipare a questa importante tournée della band.
I CSI si riuniscono ufficialmente e lanciano il tour che li vedrà esibirsi in Italia tra agosto e settembre 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Elodie si ferma ma sappiamo già quando tornerà, annunciato il tour nel 2027: come e quando acquistare i biglietti
Leggi anche: Sfera Ebbasta annuncia il concerto a San Siro nel 2026: dove, come e quando acquistare i biglietti per Milano
Argomenti discussi: CSI L’Aquila: programmata la stagione sportiva, sociale e formativa 2026; Ginnastica Il Csi consegna gli Oscar ad Anna Bertacchi Federica Lochtmans Alice Pardini e Noemi Rebughini Le atlete del Mivida ’sfilano’ a Coverciano.
I CSI si riuniscono e annunciano i concerti della band nel 2026: quando e come acquistare i bigliettiI CSI si riuniscono ufficialmente e lanciano il tour che li vedrà esibirsi in Italia tra agosto e settembre 2026 ... fanpage.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.