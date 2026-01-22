I charm sulla borsa di G-Dragon sono l’antidoto all’era dei Labubu

I charm sulla borsa di G-Dragon rappresentano un esempio di come i dettagli possano caratterizzare uno stile. Prima dell’esplosione del K-pop e della popolarità mondiale di artisti come lui, G-Dragon ha sempre valorizzato gli accessori come elemento distintivo. La sua attenzione ai particolari spiega perché questi charm siano diventati simbolo di eleganza discreta e personalità, offrendo un’alternativa sobria all’era dei Labubu.

G-Dragon capisce il potere dei piccoli dettagli. Molto prima che il K-pop conquistasse il mondo intero (e prima che film come K-pop Demon Hunters fossero anche solo immaginabili), il frontman dei Big Bang sapeva già come muoversi nel mondo degli accessori. Ricordate i cappellini da baseball leggermente inclinati dell'era Remember del 2008? O gli occhiali dalle lenti enormi che indossava praticamente sempre durante Alive nel 2012? Così ieri, quando è stato avvistato all'aeroporto di Incheon diretto a Parigi per la Fashion Week, con una sciarpa a quadri avvolta intorno al cappellino, un paio di scarpe con tacco, un cappotto oversize che sembrava più un blazer da college e una tote Chanel visibilmente vissuta, non è stata la borsa in sé a parlare, ma ciò che aveva aggiunto.

