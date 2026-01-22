I buuu di Gore Lagarde che se ne va il come vi permettete? del ministro Usa | cosa è successo alla cena di gala a Davos

Durante la cena di gala a Davos sono emersi momenti di tensione tra i partecipanti. Il ministro del Commercio degli Stati Uniti ha espresso critiche sul Green Deal e sul progresso dell’Europa nell’intelligenza artificiale, suscitando reazioni di disappunto e alcuni commenti di sconcerto. Questo episodio ha evidenziato le divergenze tra le principali economie mondiali su temi chiave per il futuro economico e ambientale.

DAL NOSTRO INVIATO DAVOS - Con il passare delle ore emerge una ricostruzione dettagliata della cena di martedì sera a margine del World Economic Forum a Davos, dove si è consumato uno scontro fra rappresentanti europei e americani più grave di quanto sia apparso nell'immediato. L'uscita dalla sala di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, è solo uno degli episodi. Tutto inizia con il segretario americano al Commercio, Howard Lutnick, inizia a esprimere le critiche ormai abituali della Casa Bianca all'Unione europea. Lutnick parla del Green deal secondo lui inutile e fallimentare, del ritardo dei Paesi europei nell'intelligenza artificiale, della crescita lenta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I "buuu" di Gore, Lagarde che se ne va, il "come vi permettete?" del ministro Usa: cosa è successo alla cena di gala a Davos Davos, Trump attacca l'Europa: «Non va nella direzione giusta, è irriconoscibile». Tensioni alla cena di gala, Lagarde se ne vaDurante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata. Alta tensione alla cena di gala: Lagarde se ne va dopo le critiche del falco Usa Lutnick all’EuropaDurante una cena di gala, il segretario al Commercio degli Stati Uniti ha rivolto critiche all’Europa, provocando l’uscita di Christine Lagarde, presidente della BCE. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Davos, tensione alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio Usa; Davos, tensione alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio Usa. Batswana ba tla botswa gore; A ba batla Con Court kana di ARV A o batla Con Court kana melemo A o batla Con Court kana dibuka ko skolong Potso eo e tla tla mme Motswana o tla tlhalosa - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.