hot ones italia torna su raiplay nino frassica tra gli ospiti giulia vecchio al timone dello show

Hot Ones Italia torna su RaiPlay con una nuova stagione dal 23 gennaio, condotta da Giulia Vecchio. L’attrice e comica guiderà lo show, che vede tra gli ospiti anche Nino Frassica. La serie, adattamento del format statunitense, propone interviste a personaggi noti mentre affrontano assaggi di varie tipologie di ali di pollo piccanti. Un appuntamento che combina intrattenimento e dialoghi autentici, disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale.

L’attrice e comica Giulia Vecchio sarà la conduttrice della nuova stagione di “Hot Ones Italia”, serie statunitense di grande successo, dal 23 gennaio in esclusiva su RaiPlay. Ospiti delle prime due puntate Rocio Munoz Morales, attrice e conduttrice televisiva e Giulia Salemi influencer, conduttrice radio tv e modella che si è fatta apprezzare in ogni tipo di programma, dai reality ai podcast. Tra gli altri ospiti: l’attore e icona assoluta dell’ironia italiana e pilastro della comicità Nino Frassica, la cantautrice, musicista e produttrice discografica Paola Iezzi, gli attori comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, il conduttore televisivo Gabriele Corsi, il giornalista e conduttore Pierluigi Pardo, il content creator e Youtuber Luis Sal, il DJ, giornalista e scrittore Michele Caporosso (noto al pubblico come Wad) una delle figure più influenti della scena urban italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

