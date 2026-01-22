Ho deciso di scrivere un libro per mettere ordine ai pensieri perché sono come i piccioni | mangiano tubano cagano… Fanno un casino tremendo | Enzo Iacchetti e il suo ’25 minuti di felicità’

In questo articolo, esploreremo il percorso di Enzo Iacchetti, noto comico e conduttore televisivo, e il suo modo di affrontare i pensieri e la vita quotidiana. Attraverso le sue parole, scopriremo come la scrittura e il teatro siano strumenti per mettere ordine nel caos interiore, offrendo uno sguardo autentico sulle sue esperienze e i momenti significativi della sua carriera, tra cui l’interpretazione di Jake Blues nel 1993 a Bologna.

Avremmo voluto sentirlo raccontare di quando interpretava Jake Blues sul palco dell’ Arena Puccini di Bologna nell’estate del 1993 assieme, tra gli altri, ad Antonio Albanese. O quando portava il vassoio di pastarelle (vere!) col cordino giallo come nastro nello studio di Dido. menica su Italia 1 nell’autunno 1992 assieme a Zuzzurro e Gaspare. Enzo Iacchetti, 71 anni da Maccogno, pardon Luino, è la favola buffa e proletaria della comicità italiana sul finire del secolo scorso. Così come 25 minuti di felicità (Bompiani) è il suo manifesto compendio biografico che sta lì nelle librerie come a dire “io ho vissuto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho deciso di scrivere un libro per mettere ordine ai pensieri, perché sono come i piccioni: mangiano, tubano, cagano… Fanno un casino tremendo”: Enzo Iacchetti e il suo ’25 minuti di felicità’ Leggi anche: “25 minuti di felicità”, Enzo Iacchetti ospite all’auditorium di Carpi Leggi anche: Enzo Iacchetti nel casertano per presentare il suo ultimo libro La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il libro: La monachella il fantasma del Teatro Massimo di Renato Castagnetta | Intervista; Mike Orange: il mio modo, da sempre, è scrivere canzoni; Intervista a Gabriel Abreu; ROSA PARKS, UNA STORIA PER TUTTI E PER SEMPRE. Trip in the Night Dopo un confronto con altri ghiacciatori, si è deciso di scrivere due righe sulle condizioni vista la numerosa affluenza e conseguenti ritiri di sabato 17 gennaio. La cascata ha patito parecchio il caldo della scorsa settimana, corre tanta ac facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.