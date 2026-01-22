Hera piano record al 2029 Idrogeno e nuovi impianti pioggia di investimenti

Hera presenta un piano di investimenti record fino al 2029, concentrandosi su idrogeno, nuovi impianti e miglioramenti delle reti. La strategia include significativi investimenti nel settore idrico, ambientale e infrastrutturale, con un incremento dei dividendi destinati ai comuni soci, tra cui Modena. Un piano volto a sostenere lo sviluppo sostenibile e rafforzare i servizi offerti ai cittadini nel rispetto delle normative ambientali e di qualità.

Maxi investimenti su servizio idrico integrato, reti e ambiente, più un rialzo dei dividendi ai comuni soci, tra cui Modena. Il Consiglio di Amministrazione di Hera ha approvato il Piano industriale al 2029 che, a livello di Gruppo, prevede investimenti per 5,5 miliardi di euro. Le parole chiave sono neutralità carbonica, rigenerazione delle risorse, resilienza delle infrastrutture anche ai fenomeni climatici estremi, creazione di valore per gli stakeholder. "I risultati sostenuti dalla crescita di tutti i business hanno permesso di finanziare un aumento degli investimenti a favore della transizione green e dello sviluppo industriale", spiega Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hera, piano record al 2029. Idrogeno e nuovi impianti, pioggia di investimenti Da inizio anno Hera gestisce la rete dell'acquedotto della valle del Lamone: in programma nuovi investimentiA partire dal 1° gennaio 2026, Hera gestisce direttamente le reti e gli impianti dell’acquedotto nei Comuni di Marradi, Brisighella e nel territorio di Faenza. Leggi anche: Riparte la corsa alle antenne . Via libera al piano di sviluppo. Sei nuovi impianti nel 2026 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Il Gruppo Hera presenta il Piano industriale al 2029; Hera, piano record al 2029. Idrogeno e nuovi impianti, pioggia di investimenti; Hera, il Piano al 2029 stanzia oltre 5,5 miliardi di investimenti e rivedere al rialzo la dividend policy; Hera, piano al 2029: investimenti per 5,5 miliardi. Utility, Hera alza il velo sul piano industriale: investimenti per 5,5 miliardi al 2029. E sale il dividendoLa multiutility prevede di raggiungere un mol di 1,76 miliardi e un utile in crescita del 6% l’anno fino a toccare i 519 milioni a fine piano. Nel 2025 il mol supera 1,53 miliardi e la cedola cresce ... milanofinanza.it Hera: in piano al 2029 investimenti per 5,5 mld, Mol a 1,76 mldDividendo atteso in crescita del 27% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - Hera alza il velo sul piano industriale al 2029 che punta a ... ilsole24ore.com Hera: 5,5 miliardi di investimenti nel nuovo Piano al 2029. Dividendo in crescita del 27% x.com Hera presenta il nuovo Piano industriale che prevede investimenti lordi nel periodo per 5,5 miliardi di euro, facendo leva su innovazione e digitalizzazione. In ritorno sul capitale investito netto è previsto al 9,3% e una crescita del mol a 1,76 miliardi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.