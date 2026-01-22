Harry si commuove lo sfogo contro la stampa | Ha reso la vita di mia moglie un inferno assoluto

Il principe Harry si è espresso pubblicamente, manifestando il suo dolore e la frustrazione causati dalla copertura dei media. In un'intervista, ha rivolto un appello alla stampa, evidenziando come il trattamento riservato a sua moglie Meghan abbia reso la loro vita difficile. Il suo intervento si inserisce in un contesto di riflessione sul rapporto tra i membri della famiglia reale e i giornalisti, con particolare attenzione alla memoria della madre, Diana.

È raccontato come scosso e sull'orlo delle lacrime il principe Harry mentre lanciava un nuovo duro attacco contro i tabloid scandalistici del Regno Unito in difesa della consorte Meghan e nel ricordo della madre Diana. Lo sfogo del secondogenito di re Carlo è avvenuto durante la deposizione.🔗 Leggi su Today.it

Il principe Harry in lacrime: «La stampa ha reso un inferno la vita di mia moglie»Durante il processo sulle intercettazioni telefoniche, il principe Harry ha espresso il suo senso di persecuzione da parte della stampa, sottolineando come questa abbia reso difficile la vita di sua moglie e della loro famiglia.

“Continuano a perseguitarmi e hanno reso la vita di mia moglie un inferno assoluto, sono disgustosi”: nuovo blitz del principe Harry in tribunale a LondraIl recente intervento di Harry in tribunale a Londra ha attirato l'attenzione mediatica, portando nuovamente al centro dell’attenzione questioni legali e personali.

Harry si commuove con i bambini malati ma punzecchia William: «Avere un fratello è grattacapo». Non escluso l'incontro con CarloIl figliol prodigo tornerà a casa? Mentre aleggia nell'aria la possibilità di un incontro con Re Carlo (potrebbe avvenire anche mercoledì 10 settembre 2025), il principe Harry ha presenziato – ... leggo.it

Kate Middleton, la confessione di William commuove. Ma è gelo con HarryKate Middleton è stata oggetto di una toccante confessione da parte di William che è stato protagonista di una puntata del programma britannico Reluctant Traveler, trasmesso in anteprima il 3 ottobre. dilei.it

