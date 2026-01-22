Danielle Megaffin, nota come Danni, ha scelto un modo originale per celebrare il suo dottorato: un servizio fotografico in stile matrimonio. Con un abito bianco, ha voluto sottolineare che il raggiungimento di un traguardo importante come il dottorato rappresenta un momento di grande significato, diverso dai tradizionali eventi di celebrazione. Un gesto che mette in luce il valore personale di ogni conquista, anche al di fuori delle convenzioni sociali.

Danielle Megaffin, conosciuta come Danni, ha deciso di celebrare il completamento del suo dottorato in un modo del tutto inaspettato: con un servizio fotografico in stile nuzial e. Abito bianco formale, velo e un bouquet particolare, la sua tesi rilegata. Le immagini, pubblicate sulla sua pagina Instagram la scorsa settimana, hanno rapidamente attirato l’attenzione online, sollevando un dibattito su quali traguardi meritino una celebrazione pubblica. Nel post che accompagna le foto, Megaffin ha scritto: Sono finalmente riuscita a tenere tra le braccia l’impegno più lungo della mia vita. Ci insegnano a celebrare i matrimoni, ma ci sono così tanti traguardi che meritano altrettanta gioia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ha festeggiato il suo dottorato in abito bianco: “Il matrimonio non è l’unico traguardo”

