Gwyneth Paltrow si conferma come un’icona di stile, mantenendo eleganza e raffinatezza in ogni occasione. Dalle tappe del press tour di Marty Supreme ai recenti eventi sui red carpet, la sua capacità di rinnovarsi senza perdere di vista la sobrietà la rende un esempio di classe e buon gusto. Un’attenta analisi del suo modo di vestirsi permette di scoprire come prendersi una pausa di stile e tornare sempre più affermati.

Accanto a loro, una costante del cinema e della moda: Gwyneth Paltrow. Ed è proprio su di lei che vogliamo soffermarci, perché ciò che ci colpisce sempre non sono solo le performance pluripremiate sul grande schermo o lo spirito imprenditoriale della fondatrice di Goop, ma quel suo stile sempreverde, quel je ne sais quoi nel modo di vestire che sembra sfidare il tempo e tornare puntualmente a funzionare. Sono anni che rimaniamo affascinati dai suoi look, con una costanza oggi sorprendente per Hollywood, quasi come se la Paltrow avesse a casa un manuale segreto su come rimanere perennemente cool, su come diventare una vera icona della moda, non una, non due, ma ormai innumerevoli volte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Gwyneth Paltrow, ovvero: come prendersi una pausa e tornare più icona di stile che mai

Gwyneth Paltrow, ovvero: come per prendersi una pausa e tornare più icona di stile che maiGwyneth Paltrow si conferma come un’icona di stile, capace di unire eleganza e sobrietà in ogni occasione.

Tra gli outfit più commentati degli AFI Awards 2026 è emerso quello di Gwyneth Paltrow, che ha interpretato il dress code con una canotta.Durante gli AFI Awards 2026, Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione indossando una canotta, distinguendosi tra gli outfit della serata.

