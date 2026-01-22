Gunners, a cura di Flavio Verzola, analizza le dinamiche delle sfide sportive, sottolineando come la serenità di fronte a una sconfitta dipenda dalla forza dell’avversario. Un approccio riflessivo e sobrio, che invita a considerare ogni risultato come parte di un percorso di crescita e apprendimento. Un testo pensato per offrire spunti di approfondimento e miglioramento, nel rispetto delle sfide sportive e del fair play.

A cura di Flavio Verzola. La serenità della sconfitta è sempre determinata dalla forza dell’avversario. Per la prima volta dobbiamo rendere pieno merito ai londinesi, superiori in tutto e meritatamente vincenti. Ciò non toglie che un minimo di acidità di stomaco risale comunque dall’esofago irritato. Loro sono un fiume in piena, ti avvolgono nelle loro spire come un’anaconda, e non ti lasciano la benché minima possibilità di sfuggire alla morte certa. Riprendo a scrivere dopo un viaggio all’estero, partite viste e non viste tra streaming arditi e traballanti, e malinconiche cronache per radio. Ci aspetta uno scoglio enorme, diventato tale dopo i passi falsi nelle partite precedenti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

I Gunners tornano in vetta alla Premier LeagueL'Arsenal si riporta in testa alla classifica della Premier League dopo la vittoria per 1-0 contro l'Everton all'Hill-Dickinson Stadium.

Inter Arsenal 1-3: bocciatura per i nerazzurri. Festeggiano i GunnersL’Inter perde 1-3 contro l’Arsenal in una gara caratterizzata da un avvio deciso dei Gunners, che trovano il vantaggio dopo dieci minuti con un’azione di tiki-taka finalizzata da Gabriel Jesus.

Inter – Arsenal 1-3 cronaca e highlights: Gunners cinici, Chivu ora rischia la Top 8! – VIDEOInter - Arsenal 1-3 cronaca e highlights: Sucic riprende inizialmente Gabriel Jesus che poi bissa, la chiude Gyökeres. generationsport.it

L'anima italianissima dell'Arsenal. Tra campo e uomini mercato dei GunnersScontro tra titani in Champions League tra Arsenal e Inter. Le due attuali regine di Premier League e Serie A a confronto in una notte bellissima nell'Europa. tuttomercatoweb.com

