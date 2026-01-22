Guide turistiche di tutta Italia a Palermo per l’assemblea nazionale di Gti

L’assemblea nazionale di Gti, Guide Turistiche Italiane, si terrà a Palermo domenica 25 gennaio. L’evento riunisce guide provenienti da tutta Italia per discutere di tematiche legate al settore turistico e alla promozione del territorio. La scelta della città, cuore della Sicilia, sottolinea l’importanza di valorizzare le bellezze e le risorse culturali del nostro Paese attraverso il lavoro delle guide turistiche.

Guide turistiche, il flop del concorso nazionale: su 12mila persone, risulta idoneo solo l’1,8%Il recente concorso nazionale per guide turistiche ha registrato risultati deludenti: su circa 12.

Bando per guide turistiche “influencer” per l’Italia, ma il ministero paga in visibilitàIl ministero ha aperto un bando rivolto alle guide turistiche interessate a partecipare al progetto TDH, dedicato alla promozione del patrimonio culturale e turistico italiano.

