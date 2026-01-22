Ecco la guida TV Sky Cinema e NOW per giovedì 22 gennaio 2026: alle ore 21.15 va in onda M3GAN 2.0, un film che riprende la storia della bambola intelligente, questa volta potenziata da un'intelligenza artificiale ancora più pericolosa. Gemma riporta in vita M3GAN per affrontare una nuova minaccia che si estende oltre il controllo, offrendo un horror moderno ambientato nel mondo tecnologico.

M3GAN 2.0 riattiva l’orrore su Sky Cinema Uno con una IA ancora più letale, dove Gemma riporta in vita M3gan per fermare una nuova minaccia incontrollabile.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) debutta M3GAN 2.0, nuovo capitolo targato Blumhouse che rilancia l’horror tecnologico giocando su intelligenza artificiale e controllo umano. Gemma è costretta a riportare in vita M3GAN, rendendola ancora più evoluta e pericolosa, per fronteggiare una nuova IA fuori controllo, crudele e imprevedibile. Il film spinge sull’acceleratore della tensione, mescola ironia disturbante e paura pura e riflette sulle derive dell’innovazione, con sequenze pensate per sorprendere e inquietare anche chi conosce già il personaggio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: M3GAN 2.0, Giovedi 22 Gennaio 2026

