Gruppo FS incontra 200 studenti alla scoperta delle professioni ferroviarie

Il Gruppo FS ha accolto circa 200 studenti delle classi quinte del Politecnico Fermi-Gadda di Napoli, offrendo loro un’occasione di approfondimento sulle professioni ferroviarie. L’evento ha previsto attività di orientamento e formazione, con l’obiettivo di far conoscere ai giovani le opportunità di carriera nel settore ferroviario italiano. Un momento di confronto e scoperta per aiutare le nuove generazioni a orientarsi nel mondo del lavoro.

Circa 200 studenti delle classi quinte del Polotecnico Fermi-Gadda di Napoli sono stati protagonisti di una giornata immersiva dedicata alla formazione, all'orientamento e alla scoperta delle professioni del mondo ferroviario, promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L'iniziativa si è svolta questa mattina a Napoli in occasione del primo appuntamento di "FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026", il programma di incontri organizzato in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Nel corso dell'incontro, Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer di FS, ha illustrato agli studenti la partnership tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Milano Cortina 2026, evidenziando la forte convergenza tra i valori dello sport olimpico e quelli che da sempre caratterizzano il Gruppo, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

