Grottaminarda cocaina nascosta nel riso | disposto il giudizio immediato
A Grottaminarda, un uomo di 49 anni sarà sottoposto a giudizio immediato il 25 marzo 2026 a Benevento, in seguito al ritrovamento di cocaina nascosta nel riso. Il processo si svolgerà davanti al giudice monocratico Graziamaria Monaco. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità nel contrasto alla droga e alle attività illecite nella zona.
Benevento – Il processo a carico di un 49enne residente a Grottaminarda prenderà avvio il 25 marzo 2026 davanti al giudice monocratico Graziamaria Monaco. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, Maria Di Carlo, ha firmato il decreto di giudizio immediato, accogliendo la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
