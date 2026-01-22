GroenlandiaNato | non discussa sovranità

Il segretario della NATO, Rutte, ha dichiarato che durante il recente incontro con il presidente degli Stati Uniti, Trump, non è stata discussa la questione della sovranità della Groenlandia. La questione rimane quindi non affrontata e non oggetto di confronto nelle recenti conversazioni tra le parti.

7.15 Il segretario della Nato Rutte ha affermato che la questione della sovranità della Groenlandia non è stata sollevata nel suo faccia a faccia con il presidente degli Usa Trump. Alla domanda di Fox News se la Groenlandia rimarrà sotto la sovranità danese in base all'accordo, ha risposto che l'argomento "non è stato discusso con il presidente". "E' concentrato su ciò che dobbiamo fare per proteggere questa vasta regione artica, dove sono in atto cambiamenti e dove cinesi e russi stanno diventando sempre più attivi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump parla a Davos e fa due passi indietro sulla Groenlandia: no attacco e stop ai dazi. Rutte: «La sovranità non è stata discussa»Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha rivisto alcune posizioni sulla Groenlandia, evitando attacchi e dichiarando uno stop ai dazi.

Il muro dell’Europa passa dalla Groenlandia: la Nato davanti alla prova della sovranitàLa Groenlandia si colloca ora al centro delle dinamiche geopolitiche tra Stati Uniti, Europa e NATO.

Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei

