Groenlandia | Youtrend italiani divisi su invio truppe bocciati Usa su Venezuela

Un sondaggio di Youtrend per Sky TG24 analizza le opinioni degli italiani su tre tematiche di politica internazionale di rilievo all'inizio del 2026: l’invio di truppe in Groenlandia, le posizioni degli Stati Uniti sul Venezuela e le diverse opinioni sulla questione. I risultati riflettono una certa divisione nel paese, offrendo uno spaccato sulle percezioni e sulle preferenze degli italiani riguardo alle questioni globali attuali.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Nel sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi è stata indagata l'opinione degli italiani sulle tre questioni di politica internazionale più rilevanti di questo inizio 2026. Sull'Iran, il 42% degli intervistati vorrebbe un aumento delle sanzioni occidentali, per fare pressione sul regime di Ali Khamenei, mentre una percentuale più bassa (21%) vorrebbe un intervento militare per rovesciarlo direttamente e una più bassa ancora (19%) non ritiene opportuno intervenire. Il rimanente 18% non sa. Sulla questione della Groenlandia, il 39% degli italiani vorrebbe inviare truppe sull'isola per scoraggiare Trump, mentre il 36% non vorrebbe fare nulla, lasciando che Danimarca e Stati Uniti se la vedano tra loro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

