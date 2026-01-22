Groenlandia Trump esulta sull’accordo Nato | Accesso totale e senza scadenza Danimarca e Nuuk frenano

Donald Trump celebra l’accordo con la Nato sulla Groenlandia, definendolo un accesso totale e senza scadenza. Tuttavia, sia la Danimarca che Nuuk hanno espresso riserve e frenato sulle modalità dell’intesa. La questione continua a suscitare attenzione internazionale, evidenziando le divergenze tra gli attori coinvolti e le implicazioni geopolitiche della decisione.

Donald Trump torna a parlare di Groenlandia e lo fa rivendicando con soddisfazione l’intesa raggiunta con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, rilasciate a Fox News, hanno riacceso il dibattito internazionale sul ruolo strategico dell’isola artica, sui limiti dell’accordo e sulla questione della sovranità, subito ribadita con fermezza sia dal governo groenlandese sia da quello danese.Secondo Trump, l’accordo consentirebbe agli Stati Uniti un accesso militare estremamente ampio alla Groenlandia. In realtà, il premier della Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha ribadito “sovranità e integrità territoriale sono una linea rossa”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

