Groenlandia Trump dice sì all’accordo | decisivo ok a basi Usa sull’isola

L’accordo tra gli Stati Uniti e la Groenlandia rappresenta un passo importante per le relazioni bilaterali. Donald Trump ha confermato l’approvazione di un’intesa stabile e duratura, che prevede la presenza di basi militari statunitensi sull’isola. Questa decisione potrebbe influenzare gli equilibri strategici nella regione, segnando un punto di svolta nelle collaborazioni tra i due paesi.

(Adnkronos) – "Un accordo per sempre, infinito". Donald Trump annuncia l'intesa di massima che chiude il caso Groenlandia. A Davos, il presidente degli Stati Uniti comunica la fumata bianca: c'è il "quadro di un accordo" con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che consente agli Usa di raggiungere gli obiettivi in termini di sicurezza nazionale senza arrivare all'acquisizione dell'isola, territorio autonomo danese. Trump esulta e cancella i dazi destinati a entrare in vigore il primo febbraio nei confronti dei paesi che nei giorni scorsi hanno inviato soldati in Groenlandia. La struttura dell'accordo è avvolta nel mistero.

