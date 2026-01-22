Keir Starmer ha sottolineato come il pragmatismo britannico abbia giocato un ruolo chiave nel risolvere la crisi legata alle tensioni sulla Groenlandia. La decisione di Donald Trump di abbandonare le minacce di dazi, in risposta alle opposizioni di Regno Unito e NATO, evidenzia l’importanza di un approccio pratico e dialogico nelle relazioni internazionali. Questo episodio riflette come la diplomazia possa contribuire a trovare soluzioni condivise in contesti complessi.

Londra, 22 gen. (Adnkronos) - Il "pragmatismo britannico" ha contribuito a risolvere la crisi. Con queste parole Keir Starmer ha accolto la decisione di Donald Trump di abbandonare la minaccia di imporre dazi al Regno Unito e ad alcuni altri paesi della Nato che si erano opposti al suo piano di acquisire la Groenlandia. Nel suo primo discorso pubblico dopo la marcia indietro di Trump di ieri sera, Starmer ha anche affermato di sperare che gli Stati Uniti e i loro alleati si concentrino ora sul "lavoro duro" per garantire la sicurezza nell'Artico. Durante una visita nell'Hertfordshire, il premier ha affermato che "è una buona cosa che ieri sia stata revocata la minaccia di tariffe contro il Regno Unito, e ora possiamo iniziare a lavorare sodo per trovare una via d'uscita per la sicurezza nell'Artico, che può sembrare molto lontana, piuttosto remota, ma in realtà è importante per tutti noi in termini di sicurezza e protezione del nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Starmer, 'pragmatismo britannico ha contribuito a risolvere crisi'

