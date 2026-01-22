L'intervento di Schlein evidenzia l'importanza di sostenere l'integrità territoriale di Groenlandia e Danimarca, sottolineando il ruolo del Pse nel tutelare questi principi fondamentali del diritto internazionale. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle questioni territoriali e alle relazioni internazionali, lasciando spazio anche a un commento sul silenzio di Meloni riguardo a questi temi.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Anche dentro al Pse abbiamo appena discusso quanto dobbiamo stare accanto alla Groenlandia e alla Danimarca a sostegno della loro integrità territoriale che è un presupposto fondamentale del diritto internazionale. Sono colpita dal fatto che in questa vicenda il nostro governo non sia riuscito a dire cinque semplici parole e cioè che la Groenlandia è dei groenlandesi, che l'integrità territoriale di uno Stato europeo non si tocca, che la Groenlandia non è in vendita". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice del Partito socialista europeo a Bruxelles. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Groenlandia: Schlein, 'da Pse difesa integrità territoriale, stupore per silenzio Meloni'**

Groenlandia, UE a Trump: ‘rispettare l’integrità territoriale’L’Unione Europea ribadisce il rispetto per l’integrità territoriale della Groenlandia, in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump.

Groenlandia: premier, 'Danimarca pronta a dialogo ma nel rispetto integrità territoriale'La Danimarca ha dichiarato la volontà di mantenere un dialogo costruttivo con i suoi alleati sulla questione della Groenlandia e della sicurezza nell’Artico, sottolineando l’importanza di rispettare l’integrità territoriale del paese.

