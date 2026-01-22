Groenlandia Rutte convince Trump al dietrofront anche sui dazi | C’è l’accordo quadro

Durante il Forum di Davos, Rutte ha negoziato con Trump, portando a un accordo sulla Groenlandia e sui dazi. L’intesa, definita “quadro”, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Stati Uniti e Europa, evidenziando un cambio di posizione rispetto alle tensioni precedenti. La discussione ha toccato anche temi geopolitici ed economici, con un focus sulla crescita statunitense e il ruolo dell’Europa nel contesto internazionale.

Tra una frecciatina al presidente Emmanuel Macron e i suoi occhiali da sole specchiati, qualche critica verso l'immobilismo finanziario e geopolitico europeo e i numerosi elogi dedicati alla crescita economica degli Usa, Donald Trump è riuscito a portare a Davos anche un nuovo posizionamento sulla Groenlandia. Dopo settimane caldissime, in cui il Tycoon aveva più volte ribadito la sua volontà di procedere con la forza pur di ottenere l'annessione dell'isola dell'Artico, ieri il titolare della Casa Bianca ha fatto un doppio dietrofront. Oggi sembra possibile raggiungere un accordo con l'Europa sulla gestione della Groenlandia, così come i dazi non sembrano più uno strumento cruciale da utilizzare per potare i leader europei su posizioni vicine agli Usa.

