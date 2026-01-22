Groenlandia raggiunto accordo Trump-Nato | scongiurata l’ipotesi dazi Rutte | Non si è discusso di sovranità – La diretta

Nella serata del 21 gennaio è stato firmato un accordo tra Donald Trump e la Nato, rappresentata da Mark Rutte, riguardante la Groenlandia. L’intesa evita l’introduzione di dazi e chiarisce che non si sono discusse questioni di sovranità. La Groenlandia, territorio strategico dell’isola artica danese, rimane un punto centrale nelle dinamiche di sicurezza internazionale senza alterare i rapporti tra le parti coinvolte.

È stato raggiunto nella tarda serata di ieri 21 gennaio l’accordo quadro tra il presidente americano Donald Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sul futuro della Groenlandia, l’isola artica appartenente alla Danimarca ritenuta essenziale dagli Stati Uniti per la sicurezza nazionale. L’intesa ha scongiurato l’ipotesi di dazi Usa minacciati da Trump nei confronti dei Paesi europei che non avrebbero collaborato con il suo piano di acquisizione del territorio, e ha fatto risalire i mercati finanziari. Ma ancora non se ne conoscono troppi dettagli e alcune cancellerie europee predicano prudenza a riguardo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

