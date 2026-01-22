Groenlandia Pechino | ‘minaccia cinese completamente infondata’

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato che le accuse di una minaccia cinese alla Groenlandia sono infondate. La dichiarazione arriva in risposta alle notizie che coinvolgono la NATO e l’ex presidente Trump, che avrebbero discusso di strategie per contenere Cina e Russia. La posizione ufficiale cinese sottolinea la mancanza di basi concrete per tali affermazioni, evidenziando la volontà di mantenere un dialogo pacifico e trasparente.

L'idea che la Cina rappresenti una minaccia per la Groenlandia è "completamente infondata" Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in una conferenza stampa, rispondendo alle notizie secondo cui la Nato e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbero discusso di come impedire a Cina e Russia di mettere.

