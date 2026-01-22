La Groenlandia ha dichiarato di essere disponibile al dialogo con gli Stati Uniti, sottolineando però che la sovranità rappresenta una linea invalicabile. Nielsen ha affermato che, pur aperti a trattative su vari temi, non intendono cedere la propria autonomia. La questione della sovranità si configura come un elemento centrale nel confronto tra le parti, evidenziando l’importanza di rispettare i confini e le decisioni della Groenlandia.

"Noi siamo pronti a discutere di molte cose. Siamo pronti a negoziare, ma la sovranità è una linea rossa. La nostra integrità ei nostri confini sono certamente una linea rossa che nessuno deve oltrepassare". Il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen, all'indomani dell'annuncio di Donald Trump di un accordo sull'isola nell'ambito della Nato, è disponibile ad un incontro ma non a cedere. "Solo Groenlandia e Danimarca possono concludere accordi sull'isola", chiarisce. Il presidente americano ha annunciato di avere raggiunto un'intesa con il segretario della Nato, Mark Rutte, che assicura agli Usa pieno e perpetuo accesso alla Groenlandia a costo zero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia, Nielsen a Trump: "Siamo pronti a negoziare ma sulla sovranità non cediamo"

