Groenlandia Nielsen a Trump | Siamo pronti a negoziare ma sulla sovranità non cediamo
La Groenlandia ha dichiarato di essere disponibile al dialogo con gli Stati Uniti, sottolineando però che la sovranità rappresenta una linea invalicabile. Nielsen ha affermato che, pur aperti a trattative su vari temi, non intendono cedere la propria autonomia. La questione della sovranità si configura come un elemento centrale nel confronto tra le parti, evidenziando l’importanza di rispettare i confini e le decisioni della Groenlandia.
"Noi siamo pronti a discutere di molte cose. Siamo pronti a negoziare, ma la sovranità è una linea rossa. La nostra integrità ei nostri confini sono certamente una linea rossa che nessuno deve oltrepassare". Il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen, all'indomani dell'annuncio di Donald Trump di un accordo sull'isola nell'ambito della Nato, è disponibile ad un incontro ma non a cedere. "Solo Groenlandia e Danimarca possono concludere accordi sull'isola", chiarisce. Il presidente americano ha annunciato di avere raggiunto un'intesa con il segretario della Nato, Mark Rutte, che assicura agli Usa pieno e perpetuo accesso alla Groenlandia a costo zero. 🔗 Leggi su Iltempo.it
