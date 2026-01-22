Durante il vertice dei Paesi Ue a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato come l’unità europea abbia rappresentato una risposta efficace alle minacce di Donald Trump. Le sue parole evidenziano l’importanza della solidarietà tra gli Stati membri per affrontare sfide internazionali e rafforzare la posizione dell’Europa nel contesto globale.

"L'unità dell'Europa ha funzionato contro le minacce di Donald Trump". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron all'arrivo al vertice dei Paesi Ue a Bruxelles, ancora gli occhiali da sole per coprire quella brutta infezione agli occhi. "L'incontro di oggi dimostra l'unità a sostegno della Danimarca, della sua integrità territoriale e della sua sovranità", ha sottolineato il Capo dell'Eliseo. "Quando l'Europa è unita, forte e reagisce rapidamente, le cose tornano alla normalità e alla calma". Ma l'Europa deve restare “vigile” e continuare ad agire “in modo unito”, dimostrando di avere “strumenti a propria disposizione” se minacciata per “incutere rispetto”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia, Macron: "L'Europa unita ha sconfitto Trump e le sue minacce"

