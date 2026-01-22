Groenlandia l’idea folle di Trump | un milione di dollari a ogni abitante per l’annessione

L’ipotesi di Donald Trump di offrire un milione di dollari a ogni abitante della Groenlandia per l’annessione ha suscitato molte discussioni. Si tratta di una proposta che, seppur poco realistica, evidenzia l’interesse strategico degli Stati Uniti verso questa regione. In questo articolo analizzeremo i dettagli della proposta e le possibili implicazioni di un’eventuale acquisizione dell’isola.

Un milione di dollari a ciascun abitante della Groenlandia: sarebbe questa l'ultima ipotesi presa in considerazione da Donald Trump per favorire l' annessione dell'isola artica agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il presidente americano starebbe valutando un esborso complessivo di circa 57 miliardi di dollari, destinato ai 57mila abitanti del territorio autonomo sotto la sovranità della Danimarca, con l'obiettivo di ottenere il consenso popolare all'annessione. L'accelerazione diplomatica delle ultime ore.

Groenlandia, il piano B di Trump. "Pronto a pagare un milione di dollari a ogni abitante se vota per l'annessione agli Usa"

Trump e la pazza idea, 1 milione di dollari a ogni abitante della Groenlandia

