Groenlandia la svolta di Trump | Accordo con la Nato stop dazi

Negli ultimi mesi si sono intensificate le discussioni sulla possibile vendita della Groenlandia, un territorio strategico e ricco di risorse. Recentemente, Donald Trump ha annunciato un accordo duraturo con la NATO che prevede il congelamento dei dazi commerciali. Questa svolta segna un passo importante nella gestione delle relazioni internazionali riguardanti l’isola, offrendo una stabilità che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici della regione.

(Adnkronos) – Sulle montagne russe ma alla fine arriva una svolta sulla Groenlandia, un accordo "per sempre", come annuncia Donald Trump. Al termine di un'altra giornata calda sul fronte internazionale il colpo di scena sull'isola artica: gli Stati Uniti non 'compreranno' la Groenlandia ma raggiungeranno gli obiettivi legati alla sicurezza nazionale grazie ad un'intesa che,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Groenlandia, Trump annuncia la svolta: “Accordo quadro con la Nato, niente dazi”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato un accordo quadro con la NATO e la sospensione dei dazi commerciali. Davos: Trump attacca Europa poi annuncia accordo quadro con Nato su Groenlandia e stop daziDurante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato sulla situazione economica degli Stati Uniti e ha affrontato temi di politica internazionale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca. Argomenti discussi: La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia'; Svolta di Trump sulla Groenlandia: Basi per un accordo con la Nato, non imporrò dazi - NATO, Rutte frena sulla Groenlandia: Incontro positivo con Trump, ma c'è ancora lavoro da fare; Groenlandia, Trump: Ci sono le basi per accordo con la Nato, stop ai dazi; La svolta di Trump. Il presidente Usa: trovato accordo con Rutte sulla Groenlandia. E cancella i dazi per l'Europa. La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia'A Davos arriva la svolta di Donald Trump sulla Groenlandia: dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza ma reclamato un negoziato immediato per il controllo dell'isola, il presidente ha ann ... ansa.it Groenlandia, Trump annuncia la svolta: Accordo quadro con la Nato, niente daziTrump annuncia un'intesa quadro sulla Groenlandia dopo un colloquio con il segretario della Nato. E ritira i dazi. lanotiziagiornale.it La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, l'intesa varrà per sempre' #ANSA - facebook.com facebook La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, l'intesa varrà per sempre' #ANSA x.com

