Groenlandia il premier fissa una linea rossa | La sovranità non si discute

Il primo ministro della Groenlandia ha ribadito che la sovranità e l'integrità territoriale dell'isola sono temi non negoziabili. La Danimarca e la Groenlandia hanno definito una “linea rossa” in merito a queste questioni, sottolineando l'importanza di rispettare i confini e l'autonomia dell'isola. Questa posizione riguarda aspetti chiave delle relazioni tra i due territori e riflette il desiderio di mantenere un equilibrio stabile e rispettoso.

La Danimarca e la Groenlandia fissano una linea rossa, rappresentata dalla "sovranità" e dalla "integrità territoriale" dell'isola. Proprio il premier della Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, parla in conferenza stampa per la prima volta con i media internazionali dall'inizio della crisi diplomatica scoppiata con gli Usa. "La sovranità e l'integrità territoriale della Groenlandia sono una linea rossa", afferma. " Non si tratta solo della Groenlandia ma dell'ordine internazionale, del diritto internazionale, di rispettare l'integrità territoriale", sottolinea Nielsen, che aggiunge: "Immaginate come ci si sente a essere groenlandesi, quando senti ogni giorno nei media che qualcuno vuole prendere la tua libertà".

