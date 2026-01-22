Groenlandia e Artico la Danimarca ribadisce | la sovranità non è in discussione

La Danimarca ha ribadito che la sovranità sulla Groenlandia e sull’Artico rimane intatta, sottolineando l’importanza di un dialogo rispettoso e costruttivo con gli alleati. Frederiksen ha affermato che la sicurezza e l’integrità territoriale sono priorità, confermando l’impegno a collaborare senza mettere in discussione i confini sovranazionali. La posizione danese si inserisce in un contesto di attenzione crescente alle questioni geopolitiche nell’area artica.

Frederiksen: dialogo sì, ma nel rispetto dell'integrità territoriale. La Danimarca è pronta a portare avanti un dialogo costruttivo con i propri alleati sui temi della sicurezza della Groenlandia e dell'Artico, ma senza mettere in discussione la propria sovranità. A chiarirlo è stata la prima ministra Mette Frederiksen, intervenuta dopo le recenti dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti. " Possiamo confrontarci su sicurezza, investimenti ed economia, ma non negozieremo mai la nostra sovranità ", ha affermato la premier, sottolineando che l'integrità territoriale danese non è oggetto di trattativa.

