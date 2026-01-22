Groenlandia chi ci vive | dagli Inuit alla minoranza danese

La Groenlandia ospita circa 57 mila abitanti, principalmente lungo la costa sud-occidentale, mentre gran parte dell’isola è coperta dalla vasta calotta glaciale, rendendo disabitata la maggior parte del territorio. La popolazione è composta principalmente da Inuit, con una presenza significativa di minoranze danesi, vivendo in un ambiente caratterizzato da condizioni climatiche estreme e paesaggi di grande imponenza naturale.

In Groenlandia risiedono circa 57 mila persone, concentrate principalmente sulla costa sud-occidentale, mentre gran parte dell’isola rimane quasi disabitata a causa della spessa calotta glaciale che copre l’ 80 per cento del territorio. La maggioranza assoluta della popolazione è costituita dagli Inuit, un popolo indigeno presente da secoli prima dell’arrivo degli europei, che parla la lingua groenlandese e discende dal popolo Thule, insediatosi sull’isola tra il 1200 e il 1400 d.C. Il groenlandese medio ha circa il 75 per cento di ascendenza Inuit e il 25 per cento europea. La composizione della popolazione in Groenlandia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

