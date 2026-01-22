Graziella Giuliobello morta la parrucchiera dei viterbesi | lutto nella famiglia Purchiaroni

È scomparsa Graziella Giuliobello, nota parrucchiera di Viterbo, giovedì 22 gennaio all’età di 83 anni. Figura conosciuta e apprezzata nel territorio, la sua attività ha rappresentato un punto di riferimento per molti cittadini. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale, in particolare tra i familiari e i clienti che hanno condiviso anni di fiducia e affetto.

A 83 anni lascia il marito Fabio della bottega "Bizzarri" e quattro figli: il politico Fabrizio, il parrucchiere Francesco Maria e i gemelli Filippo e Cesare È morta Graziella Giuliobello, storica parrucchiera di Viterbo. La parrucchiera dei viterbesi. Si è spenta a 83 anni giovedì 22 gennaio. La sua professionalità e la sua passione per il lavoro l'hanno resa una vera e propria icona. Una donna laboriosa e umile, dedita ai figli e alla famiglia. Una vera condottiera della vita quotidiana, il cui ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi l'ha conosciuta. Nel suo storico salone di via Santa Maria Elisabetta, nei pressi di via Cairoli, Giuliobello ha reso belle intere generazioni di donne: dalle nonne alle nipoti, diventando la parrucchiera dei viterbesi.

