Graziano Rossi | Valentino mi ha fatto un trabocchetto punta ai miei soldi

Graziano Rossi, padre di Valentino, ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito alla recente controversia che li coinvolge. In un'intervista a Dentro la notizia su Canale 5, ha commentato le tensioni familiari, accusando il campione di avergli teso un trabocchetto e di puntare ai suoi soldi. La vicenda, che ha attirato l'attenzione dei media, continua a suscitare discussioni nel mondo dello sport e della famiglia Rossi.

(Adnkronos) – Continua il botta e risposta tra Valentino Rossi e il papà Graziano. Il padre dell'ex fuoriclasse della MotoGp ha rilasciato un'intervista al programma Dentro la notizia, in ondasu Canale 5, tornando sulla storia familiare che ha fatto discutere negli ultimi giorni: "Quando io e Ambra (la compagna, ndr) abbiamo detto che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, sospetto. Hanno pensato che, se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedono più". Ma cos'è successo? In breve, Valentino Rossi ha denunciato l'attuale compagna del padre per aver portato via centinaia di migliaia di euro dal conto corrente di Graziano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

