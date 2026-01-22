Grave incidente a Giugliano auto ribaltata in via Giardini

Oggi, giovedì 22 gennaio, si è verificato un incidente a Giugliano in via Giardini, vicino all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” e al Commissariato di Polizia. Un’auto si è ribaltata in modo grave, coinvolgendo la circolazione stradale e richiedendo l’intervento dei servizi di emergenza. L’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità locali.

Grave incidente stradale nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, a Giugliano, dove un'auto si è ribaltata in via Giardini, nei pressi dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" e a pochi passi dal Commissariato della Polizia di Stato. L'impatto ha provocato momenti di forte paura tra i presenti e ha mandato in blocco la circolazione nella zona. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero feriti gravi, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. L'incidente è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, soprattutto nelle fasce orarie di entrata e uscita da scuola.

