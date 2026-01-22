Grattacieli e resort | il genero di Trump presenta la nuova Gaza – Il video

Durante il forum di Davos, Jared Kushner ha presentato il piano per il futuro di Gaza, illustrando render e mappe delle nuove aree urbane previste. Il progetto, ideato dal governo americano, include la costruzione di grattacieli e resort, con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo nella regione. La presentazione offre uno sguardo sulle intenzioni di rinnovamento e crescita per le aree di Gaza e Rafah.

Il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha svelato a Davos il “piano generale” per il futuro di Gaza mostrando rendering e mappe di quelle che – nelle intenzioni del governo americano – saranno le nuove città di Gaza e di Rafah. Il progetto – come ha spiegato Kushner – sarà realizzato in tre anni Nelle slide proiettate durante la presentazione del Board of Peace si vedono i grattacieli avveniristici che saranno costruiti sul lungomare della Striscia, proprio come aveva anticipato il presidente Trump in un video dell’anno scorso. Il piano presentato da Kushner è stato denominato “ Project Sunrise ” e prevede resort lungo la spiaggia, treni ad alta velocità, smart grid per l’elettricità potenziate dall’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La “new Gaza” di Trump e Kushner: turismo sul mare e grattacieli. Svelato il progetto

Grattacieli futuristici e aree residenziali: Jared Kushner mostra le slide con il piano per la Nuova GazaDurante l'evento di Davos, Jared Kushner ha presentato il piano per la ricostruzione di Gaza, illustrando proposte di sviluppo urbano, tra cui grattacieli futuristici e nuove infrastrutture.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Qatar, uno sguardo sul futuro.

Grattacieli e resort: il genero di Trump presenta la nuova Gaza – Il videoIl genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha svelato a Davos il piano generale per il futuro di Gaza mostrando rendering e mappe di quelle che – nelle intenzioni del governo americano – saranno le n ... open.online

Grattacieli futuristici, turismo e lavoro per tutti: ecco la Nuova Gaza secondo Trump | Le immaginiDopo due anni di bombardamenti su Gaza e l'approvazione del Piano dei 20 punti, per Jared Kushner ora è il momento della fase tre: quella di pace, sicurezza, deradicalizzazione, mercato libero e - ... msn.com

Grazie di cuore a questa famiglia, che ha scelto di vivere Dubai con noi, affidandosi alla nostra esperienza È stato un vero piacere accompagnarvi alla scoperta delle meraviglie di questa città incredibile: tra grattacieli futuristici, tradizioni autentiche, panor - facebook.com facebook