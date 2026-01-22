Grande avvio poi il crollo | l' Atalanta cade in casa contro l' Athletic Bilbao

L'Atalanta ha subito una sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra bergamasca non è riuscita a reagire alla sfida, lasciando la partita senza punti e compromettendo le possibilità di qualificazione. Un risultato che evidenzia le difficoltà incontrate in questa fase della competizione e richiede una riflessione sulla strada da seguire.

Niente da fare per l'Atalanta, che cade a sorpresa alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Athletic Club nel penultimo appuntamento della fase a gironi della Champions League. Illude Scamacca nel primo tempo, poi salgono in cattedra gli spagnoli che arrivano addirittura sul 3-1. Krstovic accorcia ma non basta: a Bergamo termina 2-3.

