DL Racing si appresta a entrare nel campionato GT3, segnando un nuovo capitolo della propria attività nel motorsport. Dopo aver ottenuto risultati significativi in GT Cup negli ultimi anni, il team si prepara a sfidare una categoria più competitiva con i propri piloti. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e ambizione di DL Racing nel panorama delle corse di alta velocità.

Il team ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni in GT Cup, ma ora è pronto a una nuova ed emozionante sfida sportiva. La svolta arriva con la stagione 2026, in cui arriverà il debutto in GT3, l’apice del progetto e del percorso del DL Racing. E da giorni c’è grande curiosità sugli sviluppi che potrebbe prendere il team, i nomi dei piloti e chi effettivamente scenderà in pista con il marchio Lamborghini ben impresso. Nelle ultime ore, sono arrivate novità importanti proprio in tal senso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Campionato Italiano Gt: titolo al rookie Frassineti. Successi di Zanon e Michelotto in Gt3 Pro-Am e Clemente Pisani-Cassarà (Gt3-Am)

Argomenti discussi: Ferrara rientra con Galli e con DL nella classe Cup; DL Racing costruisce il debutto in GT3: annunciati il binomio Tribaudini–Randazzo oltre a Pollini e Segù; Gran Turismo, DL Racing debutta in GT3: annunciati i piloti.

