Oggi 22 gennaio scade il termine per presentare la domanda alle Graduatorie ad Esaurimento (GaE). È possibile inviare la domanda online, scegliendo la provincia di interesse, dal 8 gennaio alle ore 12:00 fino alle 23:59 di oggi. Per agevolare la procedura, sono disponibili FAQ e video tutorial che spiegano passo passo come completare correttamente la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento.

GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell’Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59). Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 20262027 e 20272028, e possono essere utilizzate per: assunzioni a tempo indeterminato; supplenze annuali (31 agosto); supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). L'articolo Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda scade oggi 22 gennaio. Provincia da scegliere, FAQ e Video tutorial LO SPECIALE .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda entro il 22 gennaio. Provincia da scegliere, FAQ e Video tutorial [LO SPECIALE]Le graduatorie ad esaurimento (GaE) sono aperte per la presentazione delle domande di aggiornamento, permanenza o reinserimento.

Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda dall’8 gennaio ore 12:00 al 22 gennaio. Possibili i reinserimenti. [SPECIALE]Dal 8 al 22 gennaio sarà possibile presentare online la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE).

