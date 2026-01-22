Golf | Francesco Molinari subito leader a Dubai! Anche Pavan nelle zone altissime

Al Dubai Desert Classic, Francesco Molinari si distingue subito come leader del torneo, confermando la sua costante presenza ai vertici del golf internazionale. Anche Guido Pavan si posiziona tra i migliori, dimostrando la buona forma del golf italiano in questa competizione. Un inizio positivo che testimonia il momento competitivo dei golfisti italiani sui principali circuiti mondiali.

Per il golf italiano dal Dubai Desert Classic arriva subito una brillante e bella notizia. Francesco Molinari torna a essere leader di un qualsiasi evento professionistico sui tour principali. All’Emirates Golf Club il torinese, classe 1982, fa tornare indietro nel tempo con otto birdie e un bogey che gli regalano la vetta della classifica, come non accadeva da diversi anni. Considerato anche lo status del torneo, facente parte delle Rolex Series, ecco che per Chicco c’è di che sorridere. L’ex top ten mondiale precede di due colpi lo svedese Mikael Lindberg, che a sua volta si trova davanti allo svizzero Joel Girrbach e al sudafricano JC Ritchie, entrambi a -4 dopo questa prima giornata in cui i pochi eagle che si sono visti hanno avuto quasi tutti luogo alla buca 10 (per qualcuno, cioè quelli che dalla 10 partivano, corrispondente alla 1). 🔗 Leggi su Oasport.it

