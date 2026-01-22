Gol e assist è sempre più l’Alma di Gucci

Alma vietata ai deboli di cuore, verrebbe da dire dopo la rocambolesca gara di domenica al "Mancini", con ben tre reti segnate nei sei minuti di recupero, l’ultima delle quali è stata decisiva per il successo granata (3-2). Autore della rete della vittoria, su calcio d’angolo, è stato Fontana grazie ad un micidiale tap-in, dopo che Gucci era stato bravo a prolungare di testa il pallone sul secondo palo dove era appostato proprio il difensore centrale fanese. Fontana si è lanciato con irruenza sul pallone, con i difensori della Castelfrettese rimasti fermi, segnando un gol che ha mandato in visibilio il pubblico granata e gettato nella disperazione gli ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Alma Fano, la griffe di Gucci per battere il Vismara

Occhio alla Notizia. . L'Alma Fano si riprende all'ultimo secondo la vittoria sulla Castelfrettese, dopo essere stata raggiunta in un finale imprevedibile. Cade ancora la Vis, si accontenta il Fossombrone, si esalta la Vigor Senigallia. Sconfitte per Essence Hotels - facebook.com facebook