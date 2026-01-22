Gli operatori portuali non pagavano le imposte sulle concessioni | recuperati 3 milioni di euro

Un’indagine della Corte dei Conti ha portato al recupero di oltre 3 milioni di euro da parte delle autorità fiscali. È stato infatti accertato che gli operatori portuali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia non versavano le imposte sulle concessioni, evidenziando una mancanza di pagamento e rispetto delle normative fiscali vigenti.

Recuperati oltre 3 milioni di euro da un'indagine della Corte dei Conti: è emerso che gli operatori portuali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia non pagavano le imposte sulle concessioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Non versano imposte per le concessioni demaniiali nel Porto: recuperati oltre 3 milioni di euroLa Guardia di Finanza di Napoli ha portato a termine un’indagine della Corte dei Conti della Campania, che ha permesso di recuperare oltre 3 milioni di euro relativi a imposte non versate sulle concessioni demaniali marittime nel porto. Concessioni demaniali marittime, in Campania recuperate imposte per 3 milioniIn Campania, le attività di controllo della Guardia di Finanza di Napoli hanno portato al recupero di oltre tre milioni di euro di imposte relative alle concessioni demaniali marittime. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Digitale, infrastrutture e dati per snellire le operazioni portuali. Paroli traccia la roadmap dell’AdSP per la logistica del Nord Ovest; Robotica e intelligenza artificiale per la sicurezza portuale: le soluzioni RAISE già operative; I Portuali non lavorano per le Guerre: Assemblea Nazionale USB verso lo sciopero dei porti, Genova, 23 gennaio 18.30 Cap, Via Albertazzi; La Porti d’Italia spa sottrarrà alle Adsp il 40% delle entrate. Gli operatori portuali non pagavano le imposte sulle concessioni: recuperati 3 milioni di euroRecuperati oltre 3 milioni di euro da un'indagine della Corte dei Conti: è emerso che gli operatori portuali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia ... fanpage.it Brindisi, gli operatori portuali sono preoccupati: «Rischio marginalizzazione»Crolla il traffico merci (-22 per cento), calano i passeggeri (-10 per cento), i camion e i trailer (-14 per cento). C’è preoccupazione tra gli operatori portuali. «Dopo il crollo vertiginoso del ... lagazzettadelmezzogiorno.it La misura è stata adottata in risposta al peggioramento delle condizioni meteo, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità di cittadini, operatori portuali e marinerie locali - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.