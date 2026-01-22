Negli ultimi tempi, ex giocatori del Manchester United che si sono trasformati in commentatori sportivi stanno attirando l’attenzione dei media inglesi. Molti di loro, attraverso analisi e opinioni, si soffermano sulla crisi del club, contribuendo a un dibattito pubblico acceso. Questa tendenza suscita interesse sia tra i tifosi che tra gli osservatori, evidenziando come le figure del passato possano influenzare la percezione attuale della squadra.

Gli ex campioni del Manchester United che da opinionisti imperversano ovunque parlando male della loro ex squadra sono diventati un fenomeno da analisi, sulla stampa inglese. Ci torna su anche il Times. “Un club di alto livello (non ridete, sto parlando del Manchester United) – scrive Matthew Syed – dovrebbe essere in grado di gestire le critiche, le critiche, le frecciatine occasionali o meno occasionali”. Invece il Manchester United sembra diventato “come lo psicodramma del partito conservatore dopo l’addio di “Big Maggie” (Margaret Thatcher, ndr). Nicky Butt e Paul Scholes hanno The Good, The Bad & The Football, Rio Ferdinand ha Rio Presents, Wayne Rooney ha The Wayne Rooney Show, Gary Neville ha The Gary Neville Podcast, e così via. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli ex giocatori-commentatori lucrano sulla crisi del Manchester United (Times)

Gli ex giocatori del Manchester United che ne parlano male del club in tv sono diventati un problemaGli ex giocatori del Manchester United che criticano pubblicamente il club stanno attirando l'attenzione e contribuendo a una crescente preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza.

Leggi anche: Manchester United, centrocampo funzionale ma “anziano”(64 anni complessivi) (Times)

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Conduttori, telecronisti, bordocampisti DAZN: la squadra completa | DAZN News IT; Perisic, alcuni ex del PSV: C’è questo aspetto negativo. È strano. Bosz: Non posso…; Frei Gilson, chi è il frate fenomeno in cima alla lista degli streamer in Brasile: ha superato anche i calciatori e su youtube ha 8 milioni; Coppa d’Africa, virale il caso asciugamani della finale: ecco cos’è successo.

Gli ex giocatori del Manchester United che ne parlano male del club in tv sono diventati un problemaNe scrivono il New York Times e il Telegraph: Neville, Scholes, Butt, Rooney, Keane e Ferdinand imperversano tra tv e podcast. E più esagerano più dettano l'agenda, innescando un loop tossico ... ilnapolista.it

Lele Adani non è d'accordo con Capello: La sala VAR non fa per gli ex giocatoriNon credo che l’ex calciatore possa essere utile al VAR. Sulle colonne del Corriere della Sera, Lele Adani interviene così. tuttomercatoweb.com

Quindi c’è effettivamente un “problema arbitri”, mi pare. Il fatto che possano fare tutto ciò che vogliono, alla Byron Moreno (ricordo che recentemente alcuni commentatori italiani hanno detto che non aveva arbitrato poi così male), nonostante il VAR, potrebbe n x.com

Sassari-Napoli, un'ora fa. Lo speaker della Dinamo, come di consueto, presenta i giocatori delle due squadre. Dodici "Olè!" scandiscono la presentazione dei 12 giocatori di casa. Ma oggi c'è anche un tredicesimo... "Col numero 33, Achille Polonara!". Il boato - facebook.com facebook