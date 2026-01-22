Gli agricoltori europei contestano l’accordo UE-Mercosur, evidenziando i rischi economici per l’Europa. Pur sostenendo che l’accordo possa offrire vantaggi ai consumatori con prezzi più bassi e maggiore scelta, numerosi esperti sottolineano come, in realtà, questa apertura commerciale possa compromettere la sostenibilità del settore agricolo europeo e creare squilibri economici. È importante valutare con attenzione gli effetti di tale accordo sulle economie locali e sulla qualità dei prodotti.

STRASBURGO - Il rinvio dell’accordo di libero scambio UE–Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione europea segna una svolta politica che pare riallinearsi alle proteste degli agricoltori che avevano infiammato Bruxelles dicembre scorso. Ci troviamo di fronte ad un necessario riconoscimento: l’intesa presenta criticità strutturali, economiche e democratiche tali da rendere necessaria una verifica di compatibilità con i Trattati. Per la prima volta dopo oltre venticinque anni di negoziati, il processo di ratifica subisce una vera battuta d’arresto. Ed è un segnale che arriva in un momento in cui il consenso sociale intorno alle politiche commerciali europee è sempre più fragile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gli agricoltori europei hanno ragione: perché l'accordo UE-Mercosur è economicamente rischioso per l'Europa

