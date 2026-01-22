Gli agenti scoprono un fumogeno in auto scatta il Daspo per un tifoso del Team Altamura

Durante una perquisizione in un veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un fumogeno nel bagagliaio. L'episodio ha portato all'applicazione del Daspo nei confronti di un tifoso del Team Altamura, in conformità con le normative di prevenzione e sicurezza negli eventi sportivi. La scoperta evidenzia l'importanza di rispettare le regole durante le manifestazioni sportive e l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

I poliziotti, durante una perquisizione all'interno di un veicolo, avrebbero trovato nel bagagliaio un fumogeno. Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso un provvedimento di Daspo a carico di un 37enne di Altamura: la decisione, riporta l'Ansa, arriva in seguito ai fatti accaduti in occasione della partita Crotone - Team Altamura di Lega Pro, giocata il 10 gennaio scorso. Poco prima dell'inizio della partita, in un'area adibita al pre-filtraggio e al controllo dei veicoli dei tifosi ospiti situata sulla Statale 106, il personale della questura di Crotone avrebbe fermato, tra gli altri, un veicolo con tre tifosi.🔗 Leggi su Baritoday.it

